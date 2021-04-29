Кёпфер: я ненавижу читать, но меня заставляет мой тренер

Немецкий теннисист Доминик Кёпфер рассказал о своих путешествиях.



«Какие два важных предмета я всегда беру с собой? Первый — ноутбук. Особенно сейчас, во времена коронавируса, когда мы ничего не можем делать и сидим в отеле целыми днями. Второй предмет – книга. Я ненавижу читать, но меня заставляет мой тренер. В данный момент читаю биографию Дирка Новицки. Я встретил его в Далласе в прошлом году.



Мне нравится посещать новые места. Благодаря моей работе я получаю такую возможность. Как только ограничения снимут, я с удовольствием продолжу открывать для себя что-то новое. Выбирая турнир, в котором приму участие, я опираюсь на город или место, куда мне больше хочется отправиться. Если уж на то пошло, я бы определённо выбрал город, в который хочу поехать, а не турнир. Мой любимый город – Мельбурн.



Самая безумная история путешествия? Это был «Челленджер», который проходил в Италии, а затем я должен был уехать в Чехию. Чтобы добраться из Чехии до дома, где я живу, потребовалось 13 часов езды на поезде, и мне пришлось четыре раза менять поезд.



Проиграв свой матч на турнире вечером, мне сразу захотелось домой. Я сел на поезд ночью. Было жутко. Я был один в поезде, в глуши в Чехии, со всеми своими теннисными сумками. Это была, наверное, самая изнурительная поездка из всех, что я совершил», — рассказал Кёпфер в интервью официальному сайту ATP.