«Будет странно играть без полных трибун». Барти — о допуске зрителей на Уимблдон

Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась мнением о том, что на предстоящий в июне Уимблдон пустят ограниченное количество зрителей, а также рассказала причину появления тейпа на её правом плече.



«Мы должны быть благодарны за то, что мы можем играть в свою любимую игру. Тяжело находиться в строгом «пузыре», но мы должны принимать это.



Было бы обидно не сыграть на таком невероятном турнире. Будет странно находиться там без полных трибун. Но мы должны делать свою работу, получать удовольствие от игры. Тогда и публика сможет насладиться соревнованием. Я не знаю всего плана по ослаблению ограничений. До турнира ещё пара месяцев. Надеюсь, в Великобритании всё станет спокойнее, что будет идеальным раскладом для всех.



Я стала старой, и мне нужно думать о здоровье. У меня нет травмы, это просто забота о своём теле. Немного WD-40 (универсальная смазка. – Прим. «Чемпионата»), и всё будет хорошо», — цитирует слова Барти Tennis Majors.

Барти уверенно обыграла Роджерс в матче первого круга турнира в Мадриде