Ким Клейстерс сделала прививку от коронавируса

Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс привилась от коронавируса.
«Сделала первый укол сегодня. Играю свою роль в создании более безопасного мира для всех нас. Побочных эффектов пока нет. Второй укол – через три недели!» — написала Клейстерс в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ким Клейстерс.
На фотографии уточняется, что бельгийская теннисистка сделала прививку вакциной от компании Pfizer.
Напомним, что 37-летняя Клейстерс переболела коронавирусной инфекцией в феврале 2021 года. Последнее соревнование, в котором бельгийская теннисистка приняла участие, был турнир в Монтеррее в марте. В матче первого круга она уступила представительнице Великобритании Йоханне Конте со счётом 3:6, 5:7.
На счету Клейстерс 41 титул в одиночном разряде. Её последняя победа зафиксирована в 2011 году на Открытом чемпионате Австралии.
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