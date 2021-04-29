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Ким Клейстерс сделала прививку от коронавируса

Ким Клейстерс сделала прививку от коронавируса
Теннис / WTA 0
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Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс привилась от коронавируса.

«Сделала первый укол сегодня. Играю свою роль в создании более безопасного мира для всех нас. Побочных эффектов пока нет. Второй укол – через три недели!» — написала Клейстерс в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ким Клейстерс.

На фотографии уточняется, что бельгийская теннисистка сделала прививку вакциной от компании Pfizer.

Напомним, что 37-летняя Клейстерс переболела коронавирусной инфекцией в феврале 2021 года. Последнее соревнование, в котором бельгийская теннисистка приняла участие, был турнир в Монтеррее в марте. В матче первого круга она уступила представительнице Великобритании Йоханне Конте со счётом 3:6, 5:7.

На счету Клейстерс 41 титул в одиночном разряде. Её последняя победа зафиксирована в 2011 году на Открытом чемпионате Австралии.

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