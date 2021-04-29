Умбер: играть на пианино труднее, чем в теннис. Но победить Надаля на грунте — ещё сложнее

Французский теннисист Уго Умбер рассказал о своём увлечении пианино, а также о том, что сложнее — играть на пианино или в теннис.
«Я начал заниматься в пять лет, одновременно с теннисом. Именно родители заставили меня и мою сестру заниматься музыкой. Сначала было сложно, но когда научились играть, то получали удовольствие от музыки. Это очень важная часть моей жизни.
На любом турнире, в котором я участвую, если в отеле есть пианино, я всегда стараюсь сыграть. Но сейчас это непросто!
Играть на пианино труднее, чем играть в теннис! Но победить Рафаэля Надаля на грунтовом корте ещё сложнее!
Мои родители позволили мне выбрать в 12 лет, уехать из дома в академию Пуатье или остаться. Я решил покинуть дом, выбор был для меня лёгким, потому что я очень хотел играть в теннис. Но было сложно, потому что я травмировался и не мог играть два года.
Видел, как мои друзья играют, а я просто смотрел. Это стало мне хорошим опытом, я извлёк много уроков из этого», — передаёт слова Умбера Tennis World USA.
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