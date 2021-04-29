Теннисист ударил напарника ракеткой по лицу в матче парного разряда на «челленджере»
Неприятный эпизод произошёл в одном из матчей «челленджера», проходящего в Салинасе (Эквадор).
В четвертьфинальном матче турнира в парном разряде между тунисским теннисистом Сканден Мансури и Диего Идальго из Эквадора против аргентинцев Камило Уго Карабелли и Агустина Велотти произошёл момент, в результате которого Мансури ударил ракеткой по лицу своего напарника.
Инцидент произошёл в четвёртом гейме второго сета. Мансури спешил за мячом и, оказавшись рядом с ним, выбил его в поле. Но близко оказался и его напарник Идальго, который упал после полученного удара.
Встреча завершилась уверенной победой дуэта представителя Туниса Мансури и эквадорца Идальго. В двух сетах за 47 минут они обыграли соперников со счётом 6:0, 6:1.
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