Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Теннисист ударил напарника ракеткой по лицу в матче парного разряда на «челленджере»

Теннисист ударил напарника ракеткой по лицу в матче парного разряда на «челленджере»
Теннис / ATP 0

Неприятный эпизод произошёл в одном из матчей «челленджера», проходящего в Салинасе (Эквадор).

В четвертьфинальном матче турнира в парном разряде между тунисским теннисистом Сканден Мансури и Диего Идальго из Эквадора против аргентинцев Камило Уго Карабелли и Агустина Велотти произошёл момент, в результате которого Мансури ударил ракеткой по лицу своего напарника.

Инцидент произошёл в четвёртом гейме второго сета. Мансури спешил за мячом и, оказавшись рядом с ним, выбил его в поле. Но близко оказался и его напарник Идальго, который упал после полученного удара.

Встреча завершилась уверенной победой дуэта представителя Туниса Мансури и эквадорца Идальго. В двух сетах за 47 минут они обыграли соперников со счётом 6:0, 6:1.

Пригрозил судье расправой и ушёл! Какой штраф получил Дамир Джумхур за свою выходку
Боснийский теннисист Дамир Джумхур, обиженный решением арбитра, наговорил много лишнего. За это получил дисквалификацию и попал на деньги.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021