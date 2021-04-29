Хачанов: если бы не теннис, то хотел стать менеджером в спорте или другой отрасли

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к французскому языку, новых хобби и чем бы хотел заниматься кроме тенниса.



«Французский? Это очень сложный язык для меня. Я знаю испанский, общаюсь на нём и понимаю. С французским всё сложнее, учитывая моё произношение.



В ближайшем будущем я бы хотел разговаривать на французском, но мне нужно очень много времени на это. Я знаю самые простые слова и фразы: «привет», «как дела?», «всё хорошо», «великолепно».



Заниматься чем-то другим кроме тенниса? Тяжело сказать, что бы это было, но я люблю спорт, играл в баскетбол после школы. Также я везде говорю, что хотел бы стать спортивным управляющим или просто руководителем в другой отрасли. Эта мысль меня посещает ещё со школьных времён.



Среди моих новых хобби я выделю игру в падел-теннис. Играю в него через день. Также играю в футбол, бегаю 10 километров каждый день. Надеюсь однажды пробежать марафон. Невероятная идея! В общем, мои хобби также относятся к спорту.



Похож ли я на актёра Лиама Хемсворта? Да, у нас определённо есть общие черты. Поэтому я скажу да. Моё агентство хотело договориться о встрече, когда я был в Калифорнии. Но началась пандемия, и все планы были нарушены. Возможно, увидимся с ним в будущем», — рассказал Хачанов в интервью официальному каналу «Ролан Гаррос» в «твиттере».

Как хорошо вы знаете наших теннисистов — Медведева, Рублёва, Карацева и Хачанова? Кто из россиян раньше других пробился в топ-10, а кто встал в один ряд с Федерером, Джоковичем и Надалем. Проверьте ваши знания.