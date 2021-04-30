Рудески: сложно спорить о подготовке с Джоковичем, выигравшим 18 титулов «Большого шлема»

Бывший канадско-британский теннисист Грег Рудески выразил своё мнение насчёт формы первой ракетки мира серба Новака Джоковича и его подготовки к «Ролан Гаррос».



«Все говорят о том, что Новак не сыграет в Мадриде. Но давайте понимать, что турнир в Испании и рядом не стоит по важности с «Ролан Гаррос».



Скорее всего, Джокович хочет поддерживать форму самостоятельно, а затем сыграть на домашнем турнире в Белграде, попробовав новый график подготовки. Трудно спорить с теннисистом, у которого за плечами 18 титулов «Большого шлема».



Новак может получить дополнительный день отдыха в Париже, если выиграет домашний турнир. Всё зависит от того как далеко он зайдет по турнирной сетке. Предпочтёт он готовиться к «Ролан Гаррос» через матчи или через тренировки. Но я уверен, что он получит отдых в случае победы в Белграде», — цитирует Рудески издание Tennis World USA.



Джокович не выиграл ни одного турнира на грунте в этом году. В полуфинале первого домашнего турнира в Белграде в апреле он уступил россиянину Аслану Карацеву в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 4:6.



Последним завоёванным трофеем для серба является Открытый чемпионат Австралии 2021 года, в финале которого Джокович переиграл россиянина Даниила Медведева в трёх сетах со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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