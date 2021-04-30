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Тони Надаль назвал главного соперника своего племянника на грунте

Тони Надаль назвал главного соперника своего племянника на грунте
Теннис / ATP 0

Испанский тренер Тони Надаль прокомментировал игру сербского теннисиста Новака Джоковича.

«У Новака Джоковича будет больше сомнений на следующем турнире, в котором он примет участие. Но он один из тех игроков, которые могут быстро измениться, если проведут хороший матч. Он является главным соперником Рафаэля Надаля на грунте», — приводит слова дяди Рафаэля Надаля Tennis World USA.

Для Надаля следующим соревнованием станет грунтовый турнир в Мадриде (Испания), с которого Джокович снялся. Турнир пройдёт со 2 по 9 мая. Чемпион в мужском одиночном разряде получит € 315 160. Новак является действующим победителем турнира. В решающем матче в 2019 году он со счётом 6:3, 6:4 обыграл грека Стефаноса Циципаса, который пробился в финал, победив в полуфинале Надаля (6:4, 2:6, 6:3).

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