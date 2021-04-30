Тайхман — о матчболах Свитолиной: я их даже не считала
Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман прокомментировала свою игру в матче первого круга турнира в Мадриде (Испания). Она отыграла у украинки Элины Свитолиной шесть матчболов и ушла с 1:5 в решающем сете.
«Честно говоря, я даже не считала матчболы. Я просто думала, что проигрываю со счетом 1:5, но каждый гейм был близок к тому, чтобы я его проиграла. Я всегда верила, даже на матчболах, что смогу победить. Я начала медленно, с большим количеством невынужденных ошибок, отдавала ей слишком много лёгких очков. Но в итоге я нашла способ быть более стабильной, бить больше мячей», — приводит слова Тайхман WTA.
В следующем матче второго круга турнира в Мадриде Хиль Белен Тайхман сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
Элина Свитолина проиграла в первом круге турнира в Мадриде, не реализовав шесть матчболов
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