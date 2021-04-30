Жереми Шарди: трудно любить Федерера или Надаля, если вы поклонник Джоковича

Французский теннисист Жереми Шарди высказал своё мнение по поводу игроков Большой тройки.
«Новак — великий чемпион, это бесспорно. Его взгляды и поведение могут быть противоречивыми, и это я могу понять. Кроме того, болельщики могут любить Рафу и Роджера одновременно. Труднее оценить Федерера или Надаля, если вы поклонник Джоковича. Так оно и есть, и ничего не поделаешь. Это как болеть и за «ПСЖ», и за «Марсель» — это просто невозможно», — приводит слова Шарди We love tennis.
Для Надаля следующим соревнованием станет грунтовый турнир в Мадриде (Испания), с которого Джокович снялся. Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до четвертьфинала, уступив в нём Николозу Басилашвили из Грузии со счётом в трёх сетах 6:3, 1:6, 5:7. После этого Федерер не принимал участия в соревнованиях.
- 30 апреля 2021
-
11:37
-
10:58
-
09:59
-
09:41
-
00:51
-
00:17
-
00:16
- 29 апреля 2021
-
23:49
-
23:25
-
23:03
-
22:36
-
22:24
-
21:39
-
21:25
-
21:03
-
20:30
-
20:06
-
19:40
-
19:15
-
19:06
-
18:36
-
18:15
-
17:48
-
17:32
-
17:13
-
16:51
-
15:37
-
15:11
-
14:33
-
13:44
-
13:34
-
12:22
-
12:03
-
11:38
-
10:59