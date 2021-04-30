Жереми Шарди: трудно любить Федерера или Надаля, если вы поклонник Джоковича

Французский теннисист Жереми Шарди высказал своё мнение по поводу игроков Большой тройки.

«Новак — великий чемпион, это бесспорно. Его взгляды и поведение могут быть противоречивыми, и это я могу понять. Кроме того, болельщики могут любить Рафу и Роджера одновременно. Труднее оценить Федерера или Надаля, если вы поклонник Джоковича. Так оно и есть, и ничего не поделаешь. Это как болеть и за «ПСЖ», и за «Марсель» — это просто невозможно», — приводит слова Шарди We love tennis.

Для Надаля следующим соревнованием станет грунтовый турнир в Мадриде (Испания), с которого Джокович снялся. Федерер вернулся на корт после годичного перерыва в начале марта на турнире ATP-250 в Дохе (Катар), где добрался до четвертьфинала, уступив в нём Николозу Басилашвили из Грузии со счётом в трёх сетах 6:3, 1:6, 5:7. После этого Федерер не принимал участия в соревнованиях.

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