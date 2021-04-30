Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Мадриде, проиграв Соболенко

Российская теннисистка Вера Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Мадриде (Испания). В матче первого круга она проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко.
Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Звонарёва выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Её соперница Соболенко три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
В матче второго круга турнира Арина сыграет с победительницей встречи между румынкой Ириной Бегу и россиянкой Дарьей Касаткиной.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 549 105. Финал пройдёт 8 мая.
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