Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Мадриде, проиграв Соболенко

Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Мадриде, проиграв Соболенко
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва выбыла из борьбы на турнире в Мадриде (Испания). В матче первого круга она проиграла представительнице Беларуси Арине Соболенко.

Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Звонарёва выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейк-пойнтов. Её соперница Соболенко три раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

В матче второго круга турнира Арина сыграет с победительницей встречи между румынкой Ириной Бегу и россиянкой Дарьей Касаткиной.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 549 105. Финал пройдёт 8 мая.

Мадрид (ж). 1-й круг
30 апреля 2021, пятница. 12:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Звонарёва, Касаткина и украинка Козлова узнали соперниц на турнире WTA в Мадриде
«Всегда любовалась маминой медалью». Как Олимпиада-80 связала хоккей на траве и теннис
Звонарёва, Агасси, Петрова, Кузнецова и другие звёзды тенниса – продолжатели олимпийских династий.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021