Краинович выбыл из борьбы на турнире в Мюнхене
Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в полуфинал турнира в Мюнхене. В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича.
Для победы немцу потребовались три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу Штруффа. Продолжительность противостояния составила 3 часа.
Штруфф выполнил 15 эйсов, совершил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. Его соперник Краинович шесть раз подал навылет, также допустил семь двойных ошибок и использовал 5 из 14 брейк-пойнтов.
За выход в финал Штруфф поспорит с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и белорусом Ильёй Ивашко.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет € 419 470. Финал пройдёт 2 мая.
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