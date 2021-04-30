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Краинович выбыл из борьбы на турнире в Мюнхене

Краинович выбыл из борьбы на турнире в Мюнхене
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в полуфинал турнира в Мюнхене. В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича.

Для победы немцу потребовались три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:3) в пользу Штруффа. Продолжительность противостояния составила 3 часа.

Штруфф выполнил 15 эйсов, совершил семь двойных ошибок и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. Его соперник Краинович шесть раз подал навылет, также допустил семь двойных ошибок и использовал 5 из 14 брейк-пойнтов.

За выход в финал Штруфф поспорит с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и белорусом Ильёй Ивашко.

Призовой фонд турнира в Мюнхене составляет € 419 470. Финал пройдёт 2 мая.

Мюнхен. 1/4 финала
30 апреля 2021, пятница. 12:10 МСК
Филип Краинович
36
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 3
6 		4 7 7
         
Ян-Леннард Штруфф
44
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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