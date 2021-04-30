Бывший тренер Федерера поделился секретом его спортивного долголетия

Американец Пол Аннакон, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера и Пита Сампраса (США), рассказал, почему швейцарец продолжает карьеру в 39 лет.

«Его главная сила как игрока и человека — в его видении жизни. Он просто любит теннис, вот почему в 39 лет он всё ещё в игре и делает всё возможное, чтобы снова выступать в этом году, потому что ему нравится то, что он делает. У него нет эмоционального истощения, которое было у Пита в 29 или 30 лет. И это не делает никого из них лучше или хуже, они просто разные личности.

Пит устал от этой жизни, в то время как Роджер процветает в ней. Он путешествует по всему миру со своей семьёй и видит, как живут разные люди, как взаимодействуют разные общества, и играет на разных теннисных кортах. Роджер — это икона. Ему трудно куда-либо пойти, потому что вокруг него сразу поднимается шумиха, у него нет покоя и тишины, но это не истощает его. Он искренне любит жизнь, понимает перспективу и приоритеты в своей жизни и является одним из самых одарённых спортсменов, которых я когда-либо видел.

Итак, если сложить всё это вместе, это и даёт рецепт долголетия», — приводит слова Пола Tennis Head.