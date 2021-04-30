Гаэль Монфис привился от коронавируса

Французский теннисист Гаэль Монфис сделал прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины от COVID-19 он получил в Лозанне (Швейцария).

«Первая доза», — подписал свою фотографию в «твиттере» Гаэль.

Теннисист продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы. Он планирует вернуться на корты на грунтовом турнире в Риме, который состоится с 9 по 16 мая. Помимо него, Францию на турнире будут представлять Адриан Маннарино, Бенуа Пэр и Уго Умбер. От России выступают Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

34-летний Монфис — полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель 10 турниров ATP в одиночном разряде, двукратный финалист Кубка Дэвиса (2010, 2014) в составе национальной сборной Франции.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Гаэля Монфиса.