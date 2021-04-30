Павлюченкова в двух сетах обыграла Кис и вышла во второй круг турнира в Мадриде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
На старте соревнований Павлюченковой в двух сетах удалось обыграть американку Мэдисон Кис со счётом 7:5, 6:2.
Матч продлился 1 час 29 минут. Павлюченкова 1 раз подала навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Кис — 1 эйс и 1 использованный брейк-пойнт из 4.
Во втором круге соревнований россиянка сразится с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия) — Кори Гауфф (США).
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, она выиграла титул в 2019 году, в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
Мадрид (ж). 1-й круг
30 апреля 2021, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Мэдисон Кис
М. Кис
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