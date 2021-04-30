Павлюченкова в двух сетах обыграла Кис и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

На старте соревнований Павлюченковой в двух сетах удалось обыграть американку Мэдисон Кис со счётом 7:5, 6:2.

Матч продлился 1 час 29 минут. Павлюченкова 1 раз подала навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Кис — 1 эйс и 1 использованный брейк-пойнт из 4.

Во втором круге соревнований россиянка сразится с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия) — Кори Гауфф (США).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, она выиграла титул в 2019 году, в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.