Ивашко вышел в полуфинал турнира в Мюнхене, отыграв у Зверева матчбол

107-я ракетка мира белорусский теннисист Илья Ивашко сенсационно выбил шестую ракетку мира немца Александра Зверева (1) с турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), отыграв у него подачу на матч.

В четвертьфинальной встрече Ивашко обыграл Зверева со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Отметим, что во втором сете немец при счёте 5:4 подавал на матч, однако белорус сумел перехватить инициативу, отыгрался и взял партию (5:7).

27-летний Ивашко лишь во второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира уровня ATP, где встретится с ещё одним немцем — Яном-Леннардом Штруффом (7).

Призовой фонд турнира в Мюнхене составил более € 419 тыс. Отметим, что Александр Зверев дважды брал титул на родном корте (в 2017 и 2018 годах) и являлся главным претендентом в борьбе за победу в этом году.

Белорус Ивашко неожиданно обыграл Александра Зверева в четвертьфинале турнира в Мюнхене