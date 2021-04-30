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«Выйдем с корта, и я тебя убью». 19-летний итальянец сорвался на судью после поражения

«Выйдем с корта, и я тебя убью». 19-летний итальянец сорвался на судью после поражения
Теннис / ATP 0

19-летний итальянский теннисист Джулио Цеппьери (317-я ракетка мира) устроил перепалку с судьёй после проигрыша в четвертьфинальном матче с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло на турнире серии «челленджер» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 0:6 в пользу представителя Аргентины.

Цеппьери не сдержал эмоций после поражения и начал оскорблять судью на вышке. Тот, в свою очередь, попросил юного итальянца успокоиться: «Стоп, стоп, стоп. Я не собираюсь принимать это на свой счёт, но лучше бы ты подумал, прежде чем что-то говорить».

Цеппьери ответил арбитру: «Хочешь поспорить? Давай выйдем с корта, и я тебя убью. Давай выйдем, если не боишься», — приводит слова теннисиста Стефано Берлинчони в своём «твиттере».

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