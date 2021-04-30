Екатерина Александрова вылетела с турнира в Мадриде, проиграв Виктории Азаренко

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче первого круга она в трёх сетах уступила 15-й ракетке мира белоруске Виктории Азаренко со счётом 5:7, 6:3, 1:6.

Матч продлился 2 часа 4 минуты. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Азаренко — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 7 спасённых брейк-пойнтов из 15.

В матче второго круга Азаренко сразится с представительницей США Джессикой Пегулой.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, она выиграла титул в 2019 году, в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.