Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Екатерина Александрова вылетела с турнира в Мадриде, проиграв Виктории Азаренко

Екатерина Александрова вылетела с турнира в Мадриде, проиграв Виктории Азаренко
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче первого круга она в трёх сетах уступила 15-й ракетке мира белоруске Виктории Азаренко со счётом 5:7, 6:3, 1:6.

Матч продлился 2 часа 4 минуты. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Азаренко — 2 эйса, 7 двойных ошибок и 7 спасённых брейк-пойнтов из 15.

В матче второго круга Азаренко сразится с представительницей США Джессикой Пегулой.

Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,5 млн. Действующей чемпионкой соревнований в Мадриде является представительница Нидерландов Кики Бертенс, она выиграла титул в 2019 году, в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Мадрид (ж). 1-й круг
30 апреля 2021, пятница. 17:50 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 1
7 		3 6
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021