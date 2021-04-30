Оставшиеся четвертьфиналы в Мюнхене из-за дождя перенесены на следующий день

Из-за дождливой погоды оставшиеся четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) были перенесены на завтра, 1 мая.

Продолжат борьбу за выход в полуфинальную стадию: Джон Миллман (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия) — норвежец успел выиграть первый сет (со счётом 6:3), после чего встреча была остановлена; Николоз Басилашвили (Грузия) — Норберт Гомбош (Словакия) — матч остановили при счёте 5:4 в первом сете в пользу грузинского теннисиста.

Отметим, что теннисистам, которые пройдут в полуфинал, завтра придётся сыграть сразу два матча (доиграть четвертьфиналы и сразиться за выход в финал турнира).

В первом полуфинале турнира в Мюнхене сразятся Илья Ивашко (Белоруссия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).