Оставшиеся четвертьфиналы в Мюнхене из-за дождя перенесены на следующий день
Из-за дождливой погоды оставшиеся четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) были перенесены на завтра, 1 мая.
Продолжат борьбу за выход в полуфинальную стадию: Джон Миллман (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия) — норвежец успел выиграть первый сет (со счётом 6:3), после чего встреча была остановлена; Николоз Басилашвили (Грузия) — Норберт Гомбош (Словакия) — матч остановили при счёте 5:4 в первом сете в пользу грузинского теннисиста.
Отметим, что теннисистам, которые пройдут в полуфинал, завтра придётся сыграть сразу два матча (доиграть четвертьфиналы и сразиться за выход в финал турнира).
В первом полуфинале турнира в Мюнхене сразятся Илья Ивашко (Белоруссия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Белорус Ивашко неожиданно обыграл Александра Зверева в четвертьфинале турнира в Мюнхене
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