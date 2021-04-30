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Переболевший коронавирусом Медведев стал вторым сеяным на «Мастерсе» в Мадриде

Прошла жеребьёвка турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Возглавил посев вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Вторым сеяным стал россиянин Даниил Медведев, недавно переболевший коронавирусом. Соревнования в Мадриде станут для Медведева первыми после болезни, на старте турнира он сыграет с триумфатором встречи Алехандро Давидович Фокина (Испания) — победитель квалификации.

Шестым номером посева стал ещё один россиянин Андрей Рублёв, во втором круге он сыграет с победителем встречи Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Томми Пол (США).

В основную сетку турнира также попали россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев. В первом круге Хачанову предстоит сразиться с японцем Кеем Нисикори. В случае победы Хачанов выйдет на шестую ракетку мира немца Александра Зверева.

Аслан Карацев сыграет с французом Уго Умбером, при положительном результате россиянин выйдет на девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана.