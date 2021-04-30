Белорус Ивашко: никто не ожидал, что сегодня именно я буду давать победное интервью

Белорусский теннисист Илья Ивашко поделился эмоциями после победы в четвертьфинальном матче на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). Ивашко обыграл хозяина соревнований шестую ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.
«Конечно, я хотел выиграть, но, наверное, никто не ожидал, что сегодня именно я буду давать победное интервью.
Этот матч получился для меня тяжёлым, я был близок к поражению во втором сете. Но хорошо справился с эмоциями, у меня получилось остаться в игре и бороться до последнего момента, чтобы посмотреть, даст ли он мне шансы, и это произошло», — приводит слова Ивашко сайт ATP.
Отметим, что Зверев дважды брал титул на родном корте (в 2017 и 2018 годах) и являлся главным претендентом в борьбе за победу в этом году.
В полуфинале соревнований Ивашко встретится с ещё одним немцем Яном-Леннардом Штруффом (7).
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