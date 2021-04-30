Француз Корентен Муте поругался с судьёй из-за странного выражения лица

22-летний французский теннисист Корентен Муте вступил в конфликт с судьёй по ходу четвертьфинального матча с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом на турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Муте всячески намекал на предвзятость судьи.
Момент перепалки попал в трансляцию.
«Вы смеётесь надо мной с таким лицом. Вы делаете странное лицо, когда я с вами разговариваю. Очень странное», — сказал Муте. На что судья ответил: «Вам это может показаться странным, но это просто моё лицо. Мне жаль».
Отметим, матч со счётом 6:4, 6:3 выиграл Рамос. Встреча продлилась 1 час 49 минут. В полуфинальном поединке он сразится с соотечественником Алехандро Давидовичем Фокина.
Ранее в Эшториле Муте неожиданно удалось обыграть первого сеяного турнира 14-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова.
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