«Сейчас мне грустно». Александр Зверев — после поражения от Ильи Ивашко
Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после неожиданного вылета с домашнего турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В четвертьфинальном матче Зверев проиграл 107-й ракетке мира белорусу Илье Ивашко со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 3:6. Немец допустил 13 двойных ошибок.
«Я не должен был сегодня проигрывать, и сейчас мне очень грустно. Я должен сильно прибавить, чтобы хорошо выступить на «Ролан Гаррос»», — приводит слова Зверева EZ.
Отметим, что 24-летний Зверев дважды брал титул на родном корте (в 2017 и 2018 годах) и являлся главным претендентом в борьбе за победу в этом году.
В полуфинале соревнований в Мюнхене Ивашко встретится с ещё одним немцем Яном-Леннардом Штруффом (7).
Не дожал Надаля, зато выбил Зверева. Белорус Ивашко — главная сенсация турнира в Мюнхене
Полуфинал пройдёт без двухкратного чемпиона. Разбитые ракетки и другие страсти, которые кипят на кортах Баварии, — в видеообзоре.
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