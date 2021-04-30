«Сейчас мне грустно». Александр Зверев — после поражения от Ильи Ивашко

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после неожиданного вылета с домашнего турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В четвертьфинальном матче Зверев проиграл 107-й ракетке мира белорусу Илье Ивашко со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 3:6. Немец допустил 13 двойных ошибок.

«Я не должен был сегодня проигрывать, и сейчас мне очень грустно. Я должен сильно прибавить, чтобы хорошо выступить на «Ролан Гаррос»», — приводит слова Зверева EZ.

Отметим, что 24-летний Зверев дважды брал титул на родном корте (в 2017 и 2018 годах) и являлся главным претендентом в борьбе за победу в этом году.

В полуфинале соревнований в Мюнхене Ивашко встретится с ещё одним немцем Яном-Леннардом Штруффом (7).