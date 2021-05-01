Новак Джокович вместе с женой совершил восхождение на гору Ртань

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал снимки с семейного подъёма на вершину горы Ртань (1565 метров) в Сербии. Есть мнение, что она является скрытой пирамидой.
Публикация доступна в «инстаграме» Новака Джоковича.
«Гора Ртань — одна из самых загадочных и могущественных гор в нашей стране и, вероятно, за её пределами. Это уже второй раз, когда я вместе с женой Еленой поднялся на её вершину. Символично, что, когда мы поднимаемся в гору, мы проходим сложный путь как морально, так и физически. Достигнув вершины, вы почувствуете гордость за себя и удовлетворение, но только если вы получали настоящее удовольствие от времяпрепровождения в пути», — написал Джокович.
Новак и Елена поженились в 2014-м году. 21-го октября 2014-го у них родился сын Стефан. 3 сентября 2017 года у супругов родилась дочь Тара.
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