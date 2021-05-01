Маттео Берреттини: Синнер играет, как Джокович, но ещё более агрессивно

Десятая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высоко оценил уровень игры 19-летнего соотечественника Янника Синнера, сравнив его с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Мой теннис больше основан на подаче и вариациях. Я больше использую резаный удар, часто укорачиваю. А Синнер больше похож на машину. Стиль игры Янника схож со стилем Новака Джоковича, но Синнер более агрессивен, он постоянно пытается атаковать и отлично передвигается по корту.

Его лучший удар, несомненно, бэкхенд. Его главная характеристика на корте — это агрессия», — приводит слова Берреттини Sportface.it.

На данный момент Синнер занимает 18-ю позицию в рейтинге ATP. В текущем сезоне он выиграл один титул — на турнире ATP-250 в Мельбурне (Австралия).

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