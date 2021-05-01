«Она всегда играет лучше в матчах против меня». Осака — о своём первом матче в Мадриде

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих эмоциях после победы в матче первого круга турнира WTA в Мадриде (Испания). Вторая ракетка мира переиграла свою соотечественницу – Мисаки Дои.
«Очевидно, что я хотела сыграть хорошо против теннисистки из моей страны. Я никогда не знаю, что ожидать от неё, потому что у меня есть ощущение, что Дои всегда играет лучше, когда встречается со мной, поэтому мне немного тяжелее ощущать себя на корте в плане эмоций. Думаю, что у меня получилось довольно неплохо», — цитирует слова Осаки издание Tennis Majors.
Матч между Осакой и Дои завершился в двух сетах со счётом 7:5, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Во втором круге Осака сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
Турнир в Мадриде продолжается с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €2 549 105.
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