Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Она всегда играет лучше в матчах против меня». Осака — о своём первом матче в Мадриде

«Она всегда играет лучше в матчах против меня». Осака — о своём первом матче в Мадриде
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своих эмоциях после победы в матче первого круга турнира WTA в Мадриде (Испания). Вторая ракетка мира переиграла свою соотечественницу – Мисаки Дои.

«Очевидно, что я хотела сыграть хорошо против теннисистки из моей страны. Я никогда не знаю, что ожидать от неё, потому что у меня есть ощущение, что Дои всегда играет лучше, когда встречается со мной, поэтому мне немного тяжелее ощущать себя на корте в плане эмоций. Думаю, что у меня получилось довольно неплохо», — цитирует слова Осаки издание Tennis Majors.

Матч между Осакой и Дои завершился в двух сетах со счётом 7:5, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Во втором круге Осака сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Турнир в Мадриде продолжается с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет €2 549 105.

Тренер Осаки признался, что мечтал поработать с Шараповой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021