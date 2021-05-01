Суарес-Наварро: после лечения я наслаждаюсь каждым днём. Хочу сыграть на «Ролан Гаррос»

Бывшая шестая ракетка мира испанка Карла Суарес-Наварро рассказала о том, как она поборола рак, а также о своём возвращении в теннис.



«Я планировала, что 2020 год станет последним в моей карьере. В июле я возобновила тренировки после изоляции, но чувствовала себя плохо на корте. Я испытывала неприятные ощущения каждый день. Я поняла, что мне нужно пройти медицинское обследование.



Узнав о своём диагнозе, я сразу начала проходить лечение, которое продлилось полгода. Я получила море позитива и поддержки от других спортсменов во время лечения, оставаясь оптимистом. Лечение прошло великолепно! Теперь я наслаждаюсь каждым днём, нахождением на корте.



Я с нетерпением жду возможности сыграть на «Ролан Гаррос». Но, только если действительно буду готова выступать на хорошем уровне. В противном случае, я откажусь от участия.



Мне очень хочется сыграть во Франции, на Уимблдоне, Олимпиаде, а затем пройти квалификацию и на Открытый чемпионат США. Я хочу сыграть в последний раз на всех больших турнирах», — рассказала Суарес-Наварро в интервью официальному сайту WTA.



Напомним, что последнее выступление испанской теннисистки случилось на турнире в Дохе в феврале 2020 года. За свою карьеру Суарес-Наварро выиграла 2 титула в одиночном разряде.

Карла Суарес-Наварро вылечилась от рака