«Теннисистам повезло играть, другие люди потеряли работу». Рублёв — о жизни в «пузыре»

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о разбитом колене на турнире в Барселоне, жизни в изоляции на турнирах и о прогресса Карацева.



«Я не почувствовал боли, когда разбил ракеткой колено в Барселоне. Это выглядело больнее. Я уже потом увидел, что идёт кровь.



Влияет ли как-то на психологию, что мы живём в «пузырях» на турнирах? У меня к этому другое отношение. Теннисистам повезло летать по всему миру и заниматься любимым делом. Другие люди потеряли работу, им урезали зарплаты, поэтому нам не приходится жаловаться.



Если бы был нормальный рейтинг ATP, то мне кажется, что я был бы где-то третий. В целом стараюсь не следить за количеством очков. Понятное дело, что знаю свою позицию, потому что это отмечают в интернете или вижу на турнирах.



Что касается прогресса Карацева, то я знаю его с детства. Он всегда был одним из лучших в России. Но в детстве он думал, что всё само сложится, ничего не надо делать. Шло время, он не реализовывал потенциал, возможно, стал больше работать. Из понимания, что, помимо таланта нужно пахать, к нему пришёл прогресс», — рассказал Рублёв в интервью Спорт-Экспресс.

Андрей Рублёв в кровь разбил колено ракеткой в матче с Янником Синнером