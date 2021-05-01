«Теннисистам повезло играть, другие люди потеряли работу». Рублёв — о жизни в «пузыре»

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв рассказал о разбитом колене на турнире в Барселоне, жизни в изоляции на турнирах и о прогресса Карацева.
«Я не почувствовал боли, когда разбил ракеткой колено в Барселоне. Это выглядело больнее. Я уже потом увидел, что идёт кровь.
Влияет ли как-то на психологию, что мы живём в «пузырях» на турнирах? У меня к этому другое отношение. Теннисистам повезло летать по всему миру и заниматься любимым делом. Другие люди потеряли работу, им урезали зарплаты, поэтому нам не приходится жаловаться.
Если бы был нормальный рейтинг ATP, то мне кажется, что я был бы где-то третий. В целом стараюсь не следить за количеством очков. Понятное дело, что знаю свою позицию, потому что это отмечают в интернете или вижу на турнирах.
Что касается прогресса Карацева, то я знаю его с детства. Он всегда был одним из лучших в России. Но в детстве он думал, что всё само сложится, ничего не надо делать. Шло время, он не реализовывал потенциал, возможно, стал больше работать. Из понимания, что, помимо таланта нужно пахать, к нему пришёл прогресс», — рассказал Рублёв в интервью Спорт-Экспресс.
- 1 мая 2021
-
11:10
-
11:10
-
11:01
-
10:55
-
10:25
-
09:39
-
09:22
-
00:53
-
00:31
- 30 апреля 2021
-
23:49
-
23:04
-
22:11
-
21:01
-
20:33
-
20:04
-
19:28
-
19:10
-
18:52
-
18:06
-
17:33
-
16:48
-
16:18
-
15:54
-
15:29
-
14:39
-
13:30
-
11:37
-
10:58
-
09:59
-
09:41
-
00:51
-
00:17
-
00:16
- 29 апреля 2021
-
23:49
-
23:25