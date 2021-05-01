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Рублёв: есть страх из-за вакцины, что она даст побочные эффекты

Рублёв: есть страх из-за вакцины, что она даст побочные эффекты
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, благодаря кому он посетил «Камп Ноу», переживает ли он из-за вакцинации и где находится его дом.

«Мой визит на «Камп Ноу» случился с подачи одного из тренеров, работающих в Кубке Дэвиса. Гало Бланко сотрудничает с Пике (игрок «Барселоны» — прим. «Чемпионата) и договорился, чтобы мне показали стадион. Позже мне сказали, что будет ещё и президент Лапорта, он хотел познакомиться со мной.

Пике не знакомил меня с Шакирой. Он бы без проблем меня познакомил, Жерар хорошо ко мне относится, но не хочу этим пользоваться.

Переживаю ли я из-за вакцинации? Есть страх за то, что она может не усвоиться или дать побочные эффекты. Мне не делали никаких прививок в детстве и я особо не болею. Не дай бог, будет какое-то осложнение, особенно во время сезона.

Не знаю, как сложится жизнь после карьеры, но на данный момент мой дом – Москва. В плане тенниса удобнее в Барселоне – климат, перелёты, условия для тренировок. Но в плане жизни меня всё связывает с Москвой.

Из-за того, что мы сидим на турнирах в отеле, то вечерами я учусь играть музыку, небольшой прогресс есть. Общение с Гудковым? Да, мы списываемся, он поздравлял меня с победой над Надалем. Если он снова меня позовёт поучаствовать в своих проектах – соглашусь с удовольствием», — рассказал Рублёв в интервью Спорт-Экспресс.

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