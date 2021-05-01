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Стрикер: это невероятное чувство — тренироваться с Федерером. Я в восторге

Стрикер: это невероятное чувство — тренироваться с Федерером. Я в восторге
Теннис / ATP 0
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18-летний швейцарский теннисист Доминик-Стефан Стрикер рассказал о тренировке с Роджером Федерером.

«Это было невероятное чувство — тренироваться с Роджером Федерером. Я был с ним в течение трёх недель в Дубае и многому научился. Я буду рад показать то, чему он меня научил. Самый большой урок мне он дал по поводу подач. Он рассказал, как лучше над ними работать. Я нахожусь в восторге после проведённых дней. Для меня это невероятный опыт», — приводит слова Стрикера Tennis World USA.

В прошлом сезоне Стрикер выиграл Открытый чемпионат Франции среди юниоров, завоевав титулы как в одиночном, так и в парном разряде. На данный момент молодой швейцарский теннисист занимает 423-е место в рейтинге ATP.

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