Стрикер: это невероятное чувство — тренироваться с Федерером. Я в восторге
18-летний швейцарский теннисист Доминик-Стефан Стрикер рассказал о тренировке с Роджером Федерером.
«Это было невероятное чувство — тренироваться с Роджером Федерером. Я был с ним в течение трёх недель в Дубае и многому научился. Я буду рад показать то, чему он меня научил. Самый большой урок мне он дал по поводу подач. Он рассказал, как лучше над ними работать. Я нахожусь в восторге после проведённых дней. Для меня это невероятный опыт», — приводит слова Стрикера Tennis World USA.
В прошлом сезоне Стрикер выиграл Открытый чемпионат Франции среди юниоров, завоевав титулы как в одиночном, так и в парном разряде. На данный момент молодой швейцарский теннисист занимает 423-е место в рейтинге ATP.
Как хорошо вы знаете самого богатого и знаменитого теннисиста мира Роджера Федерера?
Какой турнир Федерер выиграл вместе с Маратом Сафиным? Проверьте свои знания о 20-кратном победителе «шлемов».
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