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Первая ракетка мира Барти вышла в третий круг турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Барти вышла в третий круг турнира в Мадриде
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде (Испания).

В своём матче Барти в трёх сетах переиграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа. На счету Барти 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Зиданшек совершила 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде австралийка сыграет с победителем поединка Лауры Зигемунд (Германия) и представительницы Польшы Иги Швентек (14). Барти в 2021 году выиграла 3 турнира в одиночном разряде — в Штутгарте, Майами и Мельбурне.

Напомним, что турнир в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 549 105.

Мадрид (ж). 2-й круг
01 мая 2021, суббота. 12:10 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
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