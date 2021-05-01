Первая ракетка мира Барти вышла в третий круг турнира в Мадриде

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в третий круг турнира WTA в Мадриде (Испания).



В своём матче Барти в трёх сетах переиграла словенскую теннисистку Тамару Зиданшек со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа. На счету Барти 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Зиданшек совершила 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.



В следующем раунде австралийка сыграет с победителем поединка Лауры Зигемунд (Германия) и представительницы Польшы Иги Швентек (14). Барти в 2021 году выиграла 3 турнира в одиночном разряде — в Штутгарте, Майами и Мельбурне.



Напомним, что турнир в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 549 105.

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