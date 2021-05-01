Тим: перерыв выдался хорошим, я много тренировался. Моя цель — «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим возвращается на корт на турнире ATP в Мадриде (Испания) после двухмесячного перерыва.
«Перерыв получился хорошим, я нуждался в нём, но теперь настало время возвращаться. Мадрид – хорошее место для меня. У меня остались только хорошие воспоминания об этом турнире. Условия для игры – потрясающие, результаты на прошлых турнирах у меня были неплохими. Надеюсь, что смогу хорошо выступить и в этот раз.
Я много тренировал как физическое состояние, так и игровые аспекты. Думаю, что нахожусь на хорошем уровне. Моя цель – провести как можно больше матчей с хорошими соперниками до «Ролан Гаррос». Как и на любом турнире «Большого шлема», во Франции будет тяжело пройти далеко и выиграть. Но я хочу быть в лучшей форме и претендовать на победу», — цитирует слова Тима издание Tennis Head.
На предстоящем турнире в Мадриде Тим посеян под третьим номером. «Мастерс» пройдёт со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 614 465.
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