Тим: перерыв выдался хорошим, я много тренировался. Моя цель — «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим возвращается на корт на турнире ATP в Мадриде (Испания) после двухмесячного перерыва.



«Перерыв получился хорошим, я нуждался в нём, но теперь настало время возвращаться. Мадрид – хорошее место для меня. У меня остались только хорошие воспоминания об этом турнире. Условия для игры – потрясающие, результаты на прошлых турнирах у меня были неплохими. Надеюсь, что смогу хорошо выступить и в этот раз.



Я много тренировал как физическое состояние, так и игровые аспекты. Думаю, что нахожусь на хорошем уровне. Моя цель – провести как можно больше матчей с хорошими соперниками до «Ролан Гаррос». Как и на любом турнире «Большого шлема», во Франции будет тяжело пройти далеко и выиграть. Но я хочу быть в лучшей форме и претендовать на победу», — цитирует слова Тима издание Tennis Head.



На предстоящем турнире в Мадриде Тим посеян под третьим номером. «Мастерс» пройдёт со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 614 465.

«Я провалился в яму». Куда пропал Доминик Тим, которого недавно называли Принцем грунта? Чемпион Барселоны-2019 снимается с одного турнира за другим. Оказывается, у австрийца проблема не только с травмой колена.