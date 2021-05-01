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Чилич совершил 4 эйса подряд в матче на турнире в Эшториле

Чилич совершил 4 эйса подряд в матче на турнире в Эшториле
Теннис / ATP 0

Турнир категории ATP продолжается в Эшториле (Португалия).

В четвертьфинальном поединке сошлись хорватский теннисист Марин Чилич и представитель Великобритании Кэмерон Норри. В седьмом гейме первого сета произошёл интересный эпизод. Чилич совершил 4 эйса подряд на своей подаче.

Видео доступно в «твиттере» официального стриминг-сервиса ATP. Права на видео принадлежат ATP.

Первый сет матча остался за британским теннисистом — 7:6 (7:5). В настоящий момент в поединке идёт второй сет.

Чилич является шестым сеянным на турнире в Эшториле. В первом круге хорват обыграл испанца Карлоса Алькараса Гарфию. Во втором круге Чилич оказался сильнее португальца Нуну Боргеса.

50-я ракетка мира Норри в первом круге обыграл португальца Жуану Соузу, во втором — испанца Педро Мартинеса Портеро.

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