Чилич совершил 4 эйса подряд в матче на турнире в Эшториле

Турнир категории ATP продолжается в Эшториле (Португалия).



В четвертьфинальном поединке сошлись хорватский теннисист Марин Чилич и представитель Великобритании Кэмерон Норри. В седьмом гейме первого сета произошёл интересный эпизод. Чилич совершил 4 эйса подряд на своей подаче.

Видео доступно в «твиттере» официального стриминг-сервиса ATP. Права на видео принадлежат ATP.

Первый сет матча остался за британским теннисистом — 7:6 (7:5). В настоящий момент в поединке идёт второй сет.



Чилич является шестым сеянным на турнире в Эшториле. В первом круге хорват обыграл испанца Карлоса Алькараса Гарфию. Во втором круге Чилич оказался сильнее португальца Нуну Боргеса.



50-я ракетка мира Норри в первом круге обыграл португальца Жуану Соузу, во втором — испанца Педро Мартинеса Портеро.