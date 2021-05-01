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Тим объяснил, почему считает Надаля прекрасным примером для подражания

Тим объяснил, почему считает Надаля прекрасным примером для подражания
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим поделился мнением об испанском теннисисте Рафаэле Надале. Оба примут участие в турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где могут встретиться на стадии полуфинала.

«Надаль постоянно совершенствует свою игру. Впервые я сыграл с ним на «Ролан Гаррос» в 2014 году, и с тех пор он улучшил каждый свой игровой компонент. Это и следует делать каждому, чтобы оставаться успешным каждый год. Именно поэтому Рафаэль — такой прекрасный пример для подражания», — приводит слова Тима Ubitennis.

«Мастерс» в Мадриде пройдёт со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет € 2 614 465.

Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».

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