Тим объяснил, почему считает Надаля прекрасным примером для подражания

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим поделился мнением об испанском теннисисте Рафаэле Надале. Оба примут участие в турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где могут встретиться на стадии полуфинала.



«Надаль постоянно совершенствует свою игру. Впервые я сыграл с ним на «Ролан Гаррос» в 2014 году, и с тех пор он улучшил каждый свой игровой компонент. Это и следует делать каждому, чтобы оставаться успешным каждый год. Именно поэтому Рафаэль — такой прекрасный пример для подражания», — приводит слова Тима Ubitennis.



«Мастерс» в Мадриде пройдёт со 2 по 9 мая 2021 года. Призовой фонд турнира составляет € 2 614 465.



Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».

Тим: перерыв выдался хорошим, я много тренировался. Моя цель — «Ролан Гаррос»