Ивашко уступил Штруффу в полуфинале турнира в Мюнхене
Белорусский теннисист Илья Ивашко не смог попасть в финал турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В полуфинальном поединке 107-я ракетка мира Ивашко уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах со счётом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
На счету Ивашко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. 44-й номер рейтинга ATP Штруфф 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.
В финале турнира Штруфф (7) встретится с победителем матча между Николозом Басилашвили (Грузия) и Каспером Руудом (Норвегия). Матч между двумя теннисистами состоится сегодня, 1 мая.
Напомним, что завершится турнир 2 мая. Призовой фонд составляет € 419 470.
Мюнхен. 1/2 финала
01 мая 2021, суббота. 14:40 МСК
107
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
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|6
44
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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