Ивашко уступил Штруффу в полуфинале турнира в Мюнхене

Белорусский теннисист Илья Ивашко не смог попасть в финал турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).



В полуфинальном поединке 107-я ракетка мира Ивашко уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах со счётом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.



На счету Ивашко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. 44-й номер рейтинга ATP Штруфф 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.



В финале турнира Штруфф (7) встретится с победителем матча между Николозом Басилашвили (Грузия) и Каспером Руудом (Норвегия). Матч между двумя теннисистами состоится сегодня, 1 мая.



Напомним, что завершится турнир 2 мая. Призовой фонд составляет € 419 470.

Ивашко вышел в полуфинал турнира в Мюнхене, отыграв у Зверева матчбол