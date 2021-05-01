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Ивашко уступил Штруффу в полуфинале турнира в Мюнхене

Ивашко уступил Штруффу в полуфинале турнира в Мюнхене
Теннис / ATP 0

Белорусский теннисист Илья Ивашко не смог попасть в финал турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В полуфинальном поединке 107-я ракетка мира Ивашко уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах со счётом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

На счету Ивашко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. 44-й номер рейтинга ATP Штруфф 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9.

В финале турнира Штруфф (7) встретится с победителем матча между Николозом Басилашвили (Грузия) и Каспером Руудом (Норвегия). Матч между двумя теннисистами состоится сегодня, 1 мая.

Напомним, что завершится турнир 2 мая. Призовой фонд составляет € 419 470.

Мюнхен. 1/2 финала
01 мая 2021, суббота. 14:40 МСК
Илья Ивашко
107
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Ян-Леннард Штруфф
44
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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