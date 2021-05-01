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10 эйсов Чилича не помогли ему выйти в финал турнира в Эшториле

10 эйсов Чилича не помогли ему выйти в финал турнира в Эшториле
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Кэмерон Норри выиграл в полуфинальном поединке турнира категории ATP в Эшториле (Португалия).

Норри в своём матче обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича (6) в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 1 час 59 минут. Поединок был примечателен тем, что в восьмом гейме первого сета хорват сумел совершить 4 подачи навылет подряд.

Всего на его счету 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3 попыток. Норри совершил 1 эйс, 2 двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт.

В финале турнира британец сыграет с победителем матча между испанцами Альбертом Рамосом (7) и Алехандро Давидович Фокиной (8). Финальный поединок состоится 2 мая.

Эшторил. 1/2 финала
01 мая 2021, суббота. 14:10 МСК
Марин Чилич
42
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5  
7 7 		7  
         
Кэмерон Норри
50
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Чилич сделал 4 эйса подряд в матче на турнире в Эшториле
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