10 эйсов Чилича не помогли ему выйти в финал турнира в Эшториле

Британский теннисист Кэмерон Норри выиграл в полуфинальном поединке турнира категории ATP в Эшториле (Португалия).



Норри в своём матче обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича (6) в двух сетах со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Матч продолжался 1 час 59 минут. Поединок был примечателен тем, что в восьмом гейме первого сета хорват сумел совершить 4 подачи навылет подряд.



Всего на его счету 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3 попыток. Норри совершил 1 эйс, 2 двойные ошибки и реализовал свой единственный брейк-пойнт.



В финале турнира британец сыграет с победителем матча между испанцами Альбертом Рамосом (7) и Алехандро Давидович Фокиной (8). Финальный поединок состоится 2 мая.