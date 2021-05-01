Басилашвили вышел в финал турнира в Мюнхене, обыграв Рууда

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили (5) вышел в финал турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В полуфинальном матче он уверенно обыграл второго сеяного соревнований – норвежца Каспера Рууда со счётом в двух сетах 6:1, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Басилашвили 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Рууда — 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного спасённого брейк-пойнта.
Отметим, что Басилашвили сегодня, 1 мая, пришлось провести сразу две встречи — завершить четвертьфинальную и отыграть полуфинал в связи со вчерашней дождливой погодой.
За пятый титул в карьере Басилашвили поборется с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Призовой фонд турнира в Мюнхене составил более € 419 тыс. Победитель решающего матча получит более € 41 тыс. призовых и 250 рейтинговых баллов.
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