«Это твой цвет!» Подписчики Серены Уильямс оценили её образ в ярко-розовом жакете

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в «Инстаграме» новое фото.

На снимке Уильямс позирует в ярко-розовом жакете, стоя босиком на траве.

Публикация доступна в «инстаграме» Серены Уильямс.

Подписчики титулованной теннисистки положительно оценили её образ: «Это твой цвет!», «Великолепный цвет и потрясающие ноги», «Ты выглядишь прекрасно».

Ранее стало известно, что теннисистка выступит на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) перед стартом на «Ролан Гаррос».

Отметим, что после возвращения из декретного отпуска (Уильямс стала матерью в начале сентября 2017 года) Серена выиграла лишь один турнир в 2020 году в Окленде (Новая Зеландия). В рейтинге WTA Серена находится на восьмой позиции.