Циципас: для меня турниры в Мадриде и Риме – возможность стать четвёртой ракеткой мира

Пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас поделился особым настроем на ближайшие соревновательные недели.
«Я по-особенному заряжен на эту неделю и на следующую. Мне кажется, я смогу воспользоваться возможностью и стать четвёртой ракеткой мира – не буду врать, мысль об этом сидит в моей голове. Не думаю, что это что-то плохое, потому что я много работал и выкладывался на тренировках. Это отличная возможность добиться чего-то нового.
Сейчас надо снова сражаться, это новая неделя. Потом будет ещё одна в Риме, все эти турниры важны, там можно заработать много очков. Сейчас я лидер чемпионской гонки, для меня это важно. Я хочу сохранить этот результат и завершить сезон в топ-3. Такая цель стоит передо мной в этом году», — приводит слова грека Tennisnow.
«Мастерс» в Мадриде (Испания) стартует завтра, 2 мая. Во втором круге четвёртый сеяный Циципас сыграет с победителем встречи Николоз Басилашвили (Грузия) – Бенуа Пэр (Франция).
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