Рамос-Виньолас стал вторым финалистом турнира в Эшториле

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В полуфинале соревнований Рамос (7) в двух сетах обыграл соотечественника Алехандро Давидовича Фокина (8) со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Рамос 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету его соперника — 2 эйса, 2 невынужденные ошибки и 2 спасённых брейк-пойнта из 4.

За титул в Эшториле Рамос поборется с представителем Великобритании Кэмероном Норри. Действующим чемпионом соревнований (2019 год) является грек Стефанос Циципас.

Ранее 33-летний Альберт Рамос-Виньолас дважды выигрывал турниры ATP — в 2016 году в Бостаде (Швеция) и в 2019-м в Гштааде (Швейцария).