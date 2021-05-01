Кудерметова выбила действующую чемпионку Бертенс на турнире в Мадриде
24-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Россиянка в двух сетах обыграла действующую чемпионку соревнований, представительницу Нидерландов Кики Бертенс (7) со счётом в двух сетах 6:4, 6:3.
Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бертенс — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В третьем круге турнира в Мадриде Кудерметова сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой (9).
Призовой фонд соревнований составил более € 2,5 млн. За выход в третий круг Кудерметова получит более € 34 тыс. и 120 рейтинговых очков.
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