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Кудерметова выбила действующую чемпионку Бертенс на турнире в Мадриде

Кудерметова выбила действующую чемпионку Бертенс на турнире в Мадриде
Теннис / WTA 0

24-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Россиянка в двух сетах обыграла действующую чемпионку соревнований, представительницу Нидерландов Кики Бертенс (7) со счётом в двух сетах 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Бертенс — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В третьем круге турнира в Мадриде Кудерметова сыграет с представительницей Чехии Петрой Квитовой (9).

Призовой фонд соревнований составил более € 2,5 млн. За выход в третий круг Кудерметова получит более € 34 тыс. и 120 рейтинговых очков.

Мадрид (ж). 2-й круг
01 мая 2021, суббота. 18:20 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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