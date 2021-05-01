Аслан Карацев назвал истинную причину пропуска турнира ATP-250 в Мюнхене

Российский теннисист Аслан Карацев раскрыл истинную причину снятия с турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

«Я чуть чувствовал проблемы с рукой и решил отдохнуть. Но сейчас всё нормально с рукой. Я просто решил не рисковать. Из-за этого мы с тренером решили пропустить Мюнхен. Дальше у меня Мадрид, Рим, Лион и Париж», — сказал Карацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Ранее на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) Карацев вышел в финал, где на решающем тай-брейке уступил 10-й ракетке мира, итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом в трех сетах 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Отметим, что на пути к финалу россиянин сумел остановить первую ракетку мира — серба Новака Джоковича.

Полная версия интервью Аслана Карацева уже доступна на «Чемпионате».