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Оже-Альяссим: мне очень повезло, что Тони Надаль теперь в моей команде

Оже-Альяссим: мне очень повезло, что Тони Надаль теперь в моей команде
Теннис / ATP 0
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о своём сотрудничестве с известным тренером Тони Надалем.

«Мне очень повезло, что Тони теперь в моей команде. На протяжении всего детства, когда я смотрел теннис, помню его рядом со своим племянником (Рафаэлем Надалем. – Прим. «Чемпионата»). Он выиграл всё, что может, в качестве тренера, поэтому его присутствие рядом со мной чрезвычайно мотивирует. Это человек, у которого я могу многому научиться и как игрок, и как личность.

Впервые мы встретились два года назад на турнире в Монте-Карло. В конце прошлого года, когда я был дома в Канаде, я обратился к нему, чтобы узнать, возможно ли наше сотрудничество. Он предложил пройти испытание в Академии Рафаэля Надаля на Майорке в течение двух недель, всё шло очень хорошо. Мы поддерживали связь на протяжении всего времени, перед тем как объявить о совместной работе», — сказал Оже-Альяссим в интервью Eurosport.

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