Оже-Альяссим: мне очень повезло, что Тони Надаль теперь в моей команде

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о своём сотрудничестве с известным тренером Тони Надалем.
«Мне очень повезло, что Тони теперь в моей команде. На протяжении всего детства, когда я смотрел теннис, помню его рядом со своим племянником (Рафаэлем Надалем. – Прим. «Чемпионата»). Он выиграл всё, что может, в качестве тренера, поэтому его присутствие рядом со мной чрезвычайно мотивирует. Это человек, у которого я могу многому научиться и как игрок, и как личность.
Впервые мы встретились два года назад на турнире в Монте-Карло. В конце прошлого года, когда я был дома в Канаде, я обратился к нему, чтобы узнать, возможно ли наше сотрудничество. Он предложил пройти испытание в Академии Рафаэля Надаля на Майорке в течение двух недель, всё шло очень хорошо. Мы поддерживали связь на протяжении всего времени, перед тем как объявить о совместной работе», — сказал Оже-Альяссим в интервью Eurosport.
- 2 мая 2021
-
10:21
-
10:17
-
09:47
-
09:24
-
00:47
- 1 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
20:22
-
19:43
-
19:41
-
19:18
-
18:54
-
18:39
-
17:43
-
16:43
-
16:27
-
16:16
-
15:54
-
15:41
-
15:28
-
15:13
-
14:30
-
13:58
-
13:36
-
13:16
-
11:10
-
11:10
-
11:01
-
10:55
-
10:25
-
09:39
-
09:22
-
00:53