Осака — об игре на грунте: стараюсь играть как обычно. Не стоит меняться из-за этого

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала о специфике своей игры на грунтовом покрытии.
«Когда я играла на грунте в прошлые годы, то не чувствовала особого дискомфорта. Поражения, которые у меня были, исходили скорее из психологических проблем, нежели из физических. Я не чувствовала дискомфорта при движении по корту или усталости. Действительно очень рада, что сейчас мыслю правильно во время матчей и ощущаю себя более комфортно на грунте.
Стараюсь играть как обычно. Для меня будет не очень хорошо, если начну постоянно задумываться о специфике передвижения по грунтовому корту. Конечно, нужно приспосабливаться к грунту, но не стоит слишком меняться из-за этого», — цитирует Осаку издание Tennis365.
Напомним, что в настоящий момент Осака выступает на турнире WTA в Мадриде (Испания). Японка вышла во второй круг, где встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
- 2 мая 2021
-
10:21
-
10:17
-
09:47
-
09:24
-
00:47
- 1 мая 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:23
-
20:22
-
19:43
-
19:41
-
19:18
-
18:54
-
18:39
-
17:43
-
16:43
-
16:27
-
16:16
-
15:54
-
15:41
-
15:28
-
15:13
-
14:30
-
13:58
-
13:36
-
13:16
-
11:10
-
11:10
-
11:01
-
10:55
-
10:25
-
09:39
-
09:22
-
00:53