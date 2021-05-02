Осака — об игре на грунте: стараюсь играть как обычно. Не стоит меняться из-за этого

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала о специфике своей игры на грунтовом покрытии.



«Когда я играла на грунте в прошлые годы, то не чувствовала особого дискомфорта. Поражения, которые у меня были, исходили скорее из психологических проблем, нежели из физических. Я не чувствовала дискомфорта при движении по корту или усталости. Действительно очень рада, что сейчас мыслю правильно во время матчей и ощущаю себя более комфортно на грунте.



Стараюсь играть как обычно. Для меня будет не очень хорошо, если начну постоянно задумываться о специфике передвижения по грунтовому корту. Конечно, нужно приспосабливаться к грунту, но не стоит слишком меняться из-за этого», — цитирует Осаку издание Tennis365.



Напомним, что в настоящий момент Осака выступает на турнире WTA в Мадриде (Испания). Японка вышла во второй круг, где встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Она всегда играет лучше против меня». Осака — о своём первом матче в Мадриде