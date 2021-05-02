Затяжной розыгрыш из 30 ударов произошёл в матче Рууда и Миллмана. Видео

На стадии 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) встречались норвежец Каспер Рууд и представитель Австралии Джон Миллман.



Интересный эпизод произошёл во время второго сета на подаче Миллмана. При счёте 15:15 в пятом гейме завязался длительный розыгрыш. В результате более стойким оказался норвежский теннисист, сумевший исполнить укороченный удар — Миллман к мячу не успел.

Рууд выиграл суперрозыгрыш из 30 ударов

Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу Каспера. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.



Рууд 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 3 шанса из 6 взять подачу соперника. Миллман подал 3 эйса, 2 раза ошибался на подаче и воспользовался одним шансом из двух взять подачу Рууда.