Ивашко завершил розыгрыш мощным форхендом в полуфинальном матче турнира в Мюнхене
В Мюнхене (Германия) продолжается турнир категории ATP-250.
В 1/2 финала встречались белорусский теннисист Илья Ивашко и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф. Красивый эпизод произошёл во втором гейме первого сета. Ивашко провёл отличный розыгрыш на подаче соперника, завершив его мощным форхендом.
Илья Ивашко уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах со счётом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
На счету Ивашко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. 44-й номер рейтинга ATP Штруфф 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 9.
В финале турнира Штруфф встретится с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.
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