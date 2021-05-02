Ивашко завершил розыгрыш мощным форхендом в полуфинальном матче турнира в Мюнхене

В Мюнхене (Германия) продолжается турнир категории ATP-250.



В 1/2 финала встречались белорусский теннисист Илья Ивашко и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф. Красивый эпизод произошёл во втором гейме первого сета. Ивашко провёл отличный розыгрыш на подаче соперника, завершив его мощным форхендом.

Ивашко расчехлил свой форхенд

Илья Ивашко уступил немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу в двух сетах со счётом 4:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 24 минуты.



На счету Ивашко 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. 44-й номер рейтинга ATP Штруфф 9 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 9.



В финале турнира Штруфф встретится с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили.