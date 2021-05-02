Роджер Федерер пропустит турниры в Мадриде и Риме

39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер решил пропустить турниры категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).
«Мы не ожидали, что Роджер выступит в Мадриде, он не был определён до конца по поводу участия в нашем турнире», — сообщил испанский теннисист и по совместительству директор «Мастерса» в Мадриде Фелисиано Лопес.
После долгих раздумий Федерер решил пропустить турниры в Мадриде и Риме, сконцентрировавшись на выступлении на турнире в Женеве, а также на «Ролан Гаррос» для игры на грунте и набора оборотов после такой длительной паузы в теннисе.
Одной из главных целей швейцарца является Уимблдон, проходящий на его любимом травяном покрытии. Федерер хочет подойти в оптимальной форме к данному соревнованию.
Напомним, что Федерер перенёс операции на левом колене в феврале и мае 2020 года, пропустив остаток сезона. В 2021 году швейцарец выступил на турнире ATP в Дохе, уступив во втором круге Николозу Басилашвили (Грузия).
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