Циципас: люблю делать что-то по старинке, медленно. Я романтик, которому нравятся розы

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился подробностями своего характера.

«Я самый харизматичный игрок своего поколения? Спасибо, стараюсь идти в ногу со временем, но признаюсь, что очень традиционен. Я романтик, которому нравятся розы. Порой люблю просто отложить мобильный телефон куда-то в сторону и делать что-то по старинке, медленно. Сейчас всё развивается с огромной скоростью, бывает трудно остановиться. А подобные практики позволяют лучше понять суть вещей, которые нас окружают», — приводит слова Циципаса El Mundo.



22-летний Стефанос — победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В настоящее время является пятой ракеткой мира.

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