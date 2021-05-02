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Циципас: люблю делать что-то по старинке, медленно. Я романтик, которому нравятся розы

Циципас: люблю делать что-то по старинке, медленно. Я романтик, которому нравятся розы
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился подробностями своего характера.

«Я самый харизматичный игрок своего поколения? Спасибо, стараюсь идти в ногу со временем, но признаюсь, что очень традиционен. Я романтик, которому нравятся розы. Порой люблю просто отложить мобильный телефон куда-то в сторону и делать что-то по старинке, медленно. Сейчас всё развивается с огромной скоростью, бывает трудно остановиться. А подобные практики позволяют лучше понять суть вещей, которые нас окружают», — приводит слова Циципаса El Mundo.

22-летний Стефанос — победитель Итогового турнира ATP 2019 года в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В настоящее время является пятой ракеткой мира.

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