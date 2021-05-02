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Серундоло выиграл титул на «Челленджере» в Риме

Серундоло выиграл титул на «Челленджере» в Риме
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Хуан Мануэль Серундоло стал победителем «Челленджера» в Риме (Италия).

176-я ракетка мира в финале обыграл итальянского теннисиста Стефано Коболли в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Матч продолжался 1 час 44 минуты. На счету Серундоло 1 эйс, 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. При этом не было двойных ошибок. 491-й номер рейтинга ATP Коболли совершил 4 двойные ошибки, использовал 3 брейк-пойнта из 4 и ни разу не подал навылет.

Победа на турнире в Риме принесла Серундоло € 6 190. Этот титул стал вторым за год для 19-летнего аргентинца. Первая триумф был испытан в финале турнира в Кордобе (Испания), где Хуан Мануэль обыграл испанского теннисиста Альберта Рамос-Виньоласа в трёх сетах со счётом 6:0, 2:6, 6:2.

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