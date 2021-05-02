Касаткина вылетела с турнира в Мадриде, уступив Соболенко
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в матче второго круга турнира WTA в Мадриде (Испания).
В своём поединке россиянка уступила седьмой ракетке мира представительнице Беларуси Арине Соболенко в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 21 минуту. На счету Касаткиной 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Соболенко совершила 1 подачу навылет, 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 10 попыток.
В матче третьего круга Соболенко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и белоруской Викторией Азаренко. Последний титул Арины — турнир WTA в Абу-Даби в январе 2021 года.
Турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет € 2 549 105.
Мадрид (ж). 2-й круг
02 мая 2021, воскресенье. 14:20 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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